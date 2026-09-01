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Нижегородская правда

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Постановление О перечне участков для проведения голосования избирателей

Постановление О перечне участков для проведения голосования избирателей

О перечне участков для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва В соответствии с частью 61 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», частью 17 статьи 16 Закона Нижегородской области от 25 ноября 2005 года № 187‑З «О выборах депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Определить перечень участков для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области восьмого созыва (прилагается).

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