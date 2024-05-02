Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Субкультуру и движение «фурри» необходимо запретить (Пол Якобсон и Владимир Маслов)

Субкультуру и движение «фурри» необходимо запретить (Пол Якобсон и Владимир Маслов)

Владимир Маслов После появления закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и признания ЛГБТ-​движения* экстремистским перверты всех мастей столкнулись с серьёзными проблемами, в частности, они потеряли широкие возможности втягивать наших детей и молодёжь в противоестественный и разрушительный образ жизни.

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Комментарии
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Нина Прыгун
пора америку стереть с лица земли чтобы вся их грязь  не растекалась по всей земле
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9 час.

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