Субкультуру и движение «фурри» необходимо запретить (Пол Якобсон и Владимир Маслов)

Владимир Маслов После появления закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и признания ЛГБТ-движения* экстремистским перверты всех мастей столкнулись с серьёзными проблемами, в частности, они потеряли широкие возможности втягивать наших детей и молодёжь в противоестественный и разрушительный образ жизни.
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