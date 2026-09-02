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Медведева о будущем с Гайнутдиновым: она готова к венчанию и детям

Медведева о будущем с Гайнутдиновым: она готова к венчанию и детям

Многие задавлаись вопросом, почему в минувшие выходные на свадьбе Медведевой и Гайнутдинова не было алтаря, торжественных речей… Оказалось, что еще в декабре 2025 года они тихо пошли в соседний МФЦ, где стали мужем и женой.

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