Медведева о будущем с Гайнутдиновым: она готова к венчанию и детям

Многие задавлаись вопросом, почему в минувшие выходные на свадьбе Медведевой и Гайнутдинова не было алтаря, торжественных речей… Оказалось, что еще в декабре 2025 года они тихо пошли в соседний МФЦ, где стали мужем и женой.