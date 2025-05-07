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Умер автор американской концепции «мягкой силы»

Умер автор американской концепции «мягкой силы»

Умер автор американской концепции «мягкой силы» Джозеф Най, об этом сообщает The Harvard Crimson. Один из главных идеологов неолиберализма в международных отношениях скончался в во вторник, 6 мая, в возрасте 88 лет.

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