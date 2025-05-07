Умер автор американской концепции «мягкой силы» Джозеф Най, об этом сообщает The Harvard Crimson. Один из главных идеологов неолиберализма в международных отношениях скончался в во вторник, 6 мая, в возрасте 88 лет.
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