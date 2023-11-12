Катерина Сфорца: сражалась с Борджиа, казнила врагов, стала прототипом Джоконды и появилась в Assassin’s Creed

Катерина Сфорца казнила и пытала своих врагов, сражалась с Чезаре Борджиа, искала Философский камень (а заодно эликсир идеальной груди), подделывала деньги, воспитала одного из величайших наемников в истории.
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