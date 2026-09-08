'Star Wars' returns to theaters in IMAX for 50th anniversary

IMAX, Disney and Lucasfilm announced Tuesday that the original "Star Wars" will return to theaters in IMAX 70mm for its 50th anniversary.
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