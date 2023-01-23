Лидер киевского неонацистского режима Владимир Зеленский в беседе с журналистами немецкого телеканала ARD заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков радикально не повлияют на ситуацию, сложившуюся на линии боевого соприкосновения.
Лидер киевского неонацистского режима Владимир Зеленский в беседе с журналистами немецкого телеканала ARD заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков радикально не повлияют на ситуацию, сложившуюся на линии боевого соприкосновения.
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