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Минута аренды Geely Coolray стоит 15 рублей. Китайские машины оказались дороже Volkswagen, Nissan и Hyundai в российском каршеринге

Минута аренды Geely Coolray стоит 15 рублей. Китайские машины оказались дороже Volkswagen, Nissan и Hyundai в российском каршеринге

Российский каршеринг активно переходит на китайские авто Как сообщает «Российская газета», сразу несколько каршеринговых сервисов пополнили свой автопарк новыми моделями китайского производства.

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