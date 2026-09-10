Игорь Семшов прокомментировал перспективы Головина в РПЛ

Экс-футболист Игорь Семшов прокомментировал возможный переход Александра Головина из "Монако" в РПЛ. Головин, играющий за французы с 2018 года, стал объектом интереса "Спартака" и "Зенита", однако Семшов скептически оценивает такие трансферные перспективы.