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Регион 29

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1 августа в Поморье ожидаются осадки и туман

1 августа в Поморье ожидаются осадки и туман

Температура воздуха — от +18° до +23°.Синоптики обещают переменную облачность и ветер северных направлений 2-7 метров в секунду, Местами пройдет кратковременный дождь, днем возможна гроза, ночью и утром туман.

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