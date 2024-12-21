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Министра обороны Польши возмутил бандеровский флаг на польском БТР, переданном Украине

Министра обороны Польши возмутил бандеровский флаг на польском БТР, переданном Украине

Владислав Косиняк-Камыш не впервые резко высказывается в адрес Киева.Министра обороны Польши Владислав Косиняк-Камыша возмутил красно-чёрный бандеровский флаг, замеченный на польском бронетранспортере «Росомак», переданном в рамках военной помощи ВСУ.

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