Прокуратура отчиталась о проверке семьи из Кормиловского района, где трое маленьких детей оставались дома одни.
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Прокуратура отчиталась о проверке семьи из Кормиловского района, где трое маленьких детей оставались дома одни.