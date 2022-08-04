Ллойд Остін та Олексій Резніков беруть участь у роботі контактної групи НАТО з оборони України в Брюсселі, Бельгія, 15 червня 2022 року Міністри оборони США та України обговорили протистояння агресії РФ У ході сьогоднішньої розмови Ллойд Остін повідомив свого українського колегу Олексія Резнікова про додаткову оборонну допомогу у розмірі 550 млн доларів Міністри оборони […] Сообщение Міністри оборони США та України обговорили протистояння агресії РФ появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.