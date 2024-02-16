Цеппелин и цеппелины

Его детство и юность мало чем отличались от детства и юности других жителей Германии, а тихая жизнь военного гарнизона в мирное время его, тогда еще молодого лейтенанта вюртембергской армии, не особо увлекала.
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