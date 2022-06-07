Программу содействия занятости молодежи до 2030 года утвердили в Удмуртии

В документе указываются ключевые проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются молодые люди при поиске работы: ограниченное количество возможностей для совмещения молодыми людьми обучения и работы; высокий уровень вовлеченности молодежи в теневую занятость без оформления трудовых отношений; наличие среди молодежи категории незанятых лиц, не имеющих профессионального образования или подготовки; низкая конкурентоспособность молодежи в сегменте квалифицированного труда; отсутствие опыта работы у части молодежи при выходе на рынок труда; неудовлетворенность качеством рабочей силы молодежи со стороны работодателей и т.