Современные школьники оказались самым глупым поколением в истории 🤔🤔🤔 ОЭСР протестировала свыше 760 тысяч подростков из 91 страны, и показатели оказались рекордно низкими за всё время наблюдений.
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