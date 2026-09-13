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Современные школьники оказались самым глупым поколением в истории

Современные школьники оказались самым глупым поколением в истории 🤔🤔🤔 ОЭСР протестировала свыше 760 тысяч подростков из 91 страны, и показатели оказались рекордно низкими за всё время наблюдений.

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