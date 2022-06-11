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ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО «Град»

ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО «Град»

Боевики ВСУ выпустили с направления Первомайского в сторону Донецка 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Данной информацией поделились в представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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