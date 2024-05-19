Позиции Пригожина займет Дюмин? В России формируется новая влиятельная группировка

Интересная жизнь с Vera Star После того как Сергей Шойгу оставил должность министра обороны и занял пост секретаря Совбеза, многие были удивлены, поскольку позиции его предшественникам Николая Патрушева казались незыблемыми.
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