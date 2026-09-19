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Цена на дизтопливо в США обновила рекорд и превысила $6,48 за галлон

Цена на дизтопливо в США обновила рекорд и превысила $6,48 за галлон

Средняя цена на дизельное топливо в Соединенных Штатах снова побила рекорд и теперь превышает $6,48 за галлон (около 3,8 литра).

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