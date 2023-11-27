Интересная жизнь с Vera Star Фото: moslenta.ru Бывшая примадонна российской эстрады, исполнительница хита "Миллион алых роз" Алла Борисовна Пугачева, стала настолько токсичной, что даже рублевские олигархи, которым по большому счету наплевать на то, что там думает презренный плебс, не хотят её видеть на своих закрытых мероприятиях.
"Мы кормить ее семейку не собираемся!": Российские олигархи вынесли Пугачевой окончательный вердикт
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Анатолий Рябенко
Гнида еврейская и отвратительная паскуда.
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58 мин.
Волков Владимир
Это до революции были светские львицы, красивые, воспитанные. А сейчас? Ксюша Собчак, Божена Рыльска, это же полный отстой. Во-первых страшные, во-вторых у них характер базарных торговок. Больше им подходит имя "светские крысы".
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52 мин.
алекс кузь
Вышли мы все из народа , дети семьи трудовой. Ну, а далее по жизни с кем поведешьмя , там и наберешься. И старших надо по любому уважать. Это культура. Терешкова В. Куда как народная героиня. Они знают какой то секрет про количество денег у тех , кому не стыдно пенсионить землякам по 10000 руб.
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28 мин.
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