"Мы кормить ее семейку не собираемся!": Российские олигархи вынесли Пугачевой окончательный вердикт

Это до революции были светские львицы, красивые, воспитанные. А сейчас? Ксюша Собчак, Божена Рыльска, это же полный отстой. Во-первых страшные, во-вторых у них характер базарных торговок. Больше им подходит имя "светские крысы".

алекс кузь

Вышли мы все из народа , дети семьи трудовой. Ну, а далее по жизни с кем поведешьмя , там и наберешься. И старших надо по любому уважать. Это культура. Терешкова В. Куда как народная героиня. Они знают какой то секрет про количество денег у тех , кому не стыдно пенсионить землякам по 10000 руб.