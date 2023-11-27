СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Выдрин
    об общественной системе, так Вы за рабовладельческий строй или за социализм?Почему нынешние п...
  • Борис Выдрин
    "крепкая и единая Россия для меня ВАЖНЕЕ" социализма - откровенное представление безграмотного горца. Здесь разговор оПочему нынешние п...
  • Елена Лаптева
    тем не менее, эта так называемая поэтесса- давным - давно проживает в Москве....В кишлак эту майнушку, нечего ей здес...Вчера приезжий из...

"Мы кормить ее семейку не собираемся!": Российские олигархи вынесли Пугачевой окончательный вердикт

"Мы кормить ее семейку не собираемся!": Российские олигархи вынесли Пугачевой окончательный вердикт

Интересная жизнь с Vera Star Фото: moslenta.ru Бывшая примадонна российской эстрады, исполнительница хита "Миллион алых роз" Алла Борисовна Пугачева, стала настолько токсичной, что даже рублевские олигархи, которым по большому счету наплевать на то, что там думает презренный плебс, не хотят её видеть на своих закрытых мероприятиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Рябенко
Гнида еврейская и отвратительная паскуда.
Ответить
58 мин.
Волков Владимир
Это до революции были светские львицы, красивые, воспитанные. А сейчас? Ксюша Собчак, Божена Рыльска, это же полный отстой. Во-первых страшные, во-вторых  у них характер базарных торговок. Больше им подходит имя &quot;светские крысы&quot;.
Ответить
52 мин.
алекс кузь
Вышли мы все из народа , дети семьи трудовой. Ну, а далее по жизни с кем поведешьмя , там и наберешься. И старших надо по любому уважать. Это культура. Терешкова В. Куда как народная героиня.  Они знают какой то секрет про количество денег у тех , кому не стыдно пенсионить землякам по 10000 руб.
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх