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Германия зря встает на тропу дипломатической войны с Россией

Германия зря встает на тропу дипломатической войны с Россией

Европейские страны соревнуются в высылке дипломатов РФ ради похвалы американского сюзерена Ирина Гусева Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Владимир Оленченко Германские власти планируют на этой неделе выслать большую группу российских дипломатов.

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