10+ злодеев из сказок нашего детства, которых мы еле узнали в других фильмах

В детстве мы бросали все дела, когда по телевизору начинали показывать наши любимые сказки. В те годы мы еще не понимали, что для исполнения роли злодея нужно настоящее мастерство, и поэтому могли недолюбливать этих персонажей.
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