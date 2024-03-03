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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam выйдет олдскульная гоночная игра, вдохновленная 90-ми и проектами для пе...

В Steam выйдет олдскульная гоночная игра, вдохновленная 90-ми и проектами для пе...

В Steam выйдет олдскульная гоночная игра, вдохновленная 90-ми и проектами для первой PlayStationСтудия Frozen Lake Games, состоящая из одного человека, анонсировала аркадную гоночную игру под названием Old School Rally, которая, как и следует из названия, выполнена в олдскульном стиле, напоминающем проекты для первой PlayStation.

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