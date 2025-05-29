Юрист Вайнберг сообщила, что задержание безбилетника может длиться до 48 часов

Юрист Наталья Вайнберг, член Ассоциации юристов России и организации «Опора России» рассказала, что контролеры общественного транспорта наделены полномочиями не только выписывать штрафы за безбилетный проезд, но и высаживать нарушителей, а в ряде случаев — даже доставлять в отделение полиции.
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