Юрист Вайнберг сообщила, что задержание безбилетника может длиться до 48 часов

Юрист Наталья Вайнберг, член Ассоциации юристов России и организации «Опора России» рассказала, что контролеры общественного транспорта наделены полномочиями не только выписывать штрафы за безбилетный проезд, но и высаживать нарушителей, а в ряде случаев — даже доставлять в отделение полиции.