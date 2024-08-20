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ЧТД, про непрямые переговоры Киева и Москвы, - Брехня!

ЧТД, про непрямые переговоры Киева и Москвы, - Брехня!

18.08.2024 13:45 Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с публикацией The Washington Post Вопрос: The Washington Post сообщила, что нападение ВСУ на Курскую область Российской Федерации сорвало непрямые переговоры Киева и Москвы в Катаре на тему ударов по объектам критической инфраструктуры.

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