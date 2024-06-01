Синоптик Леус: в Петербурге жарко, возможна гроза

В отдельных районах ожидают град Сегодня Северная столица будет ощущать влияние северо-восточной периферии приближающегося циклона, сообщает ведущий погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.
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