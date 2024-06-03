Плохой, хороший министр

Александр Лагуткин

Полностью согласен с автором! Того же Цаликова Шойгу притащил в МО уже опытным казнокрадом. Даже в список ФОРБС этот упырь сумел попасть. Это на совещаниях у Цаликова решались вопросы на кого из представителей СМИ состряпать уголовное дело за их смелость говорить о воровстве в армии. Того же Караулова из ТВ выкинули за освещение их аферы с дровами. Дрова для отопления дальневосточных гарнизонов якобы везли за 8-10 тысяч км с Кавказа (где дров и леса почти нет) в дальневосточную тайгу, где от дров ни пройти, не проехать. Пригожина за эту правду о воровстве и саботаже в МО вообще убили вместе с его командирами-героями. Пока этих упырей, жирующих на крови и жизнях наших бойцов не начнут расстреливать, - порядка не будет. А Шойгу место на нарах вместе со всеми, кого он "крышевал" всё это время. Эти ряженые генералы обеспечили народу России то, что чрез два с половиной года СВО мы наблюдаем, как из под разбитых домов на российской территории вытаскивают погибших наших граждан. Таковы реальные результаты действий этой организованной группы ряженых в генеральские мундиры казнокрадов, саботажников и предателей.