Ксения Собчак сообщила о планах на 2024 год : худеть и верить в чудеса

Ксения Собчак появилась на презентации волшебного шоу в ресторане в Хамовниках. Пришла она без Константина Богомолова, но в принципе это было ожидаемо, поскольку вечеринка проходит в формате некоего девичника, устроенного подругой-блогером Марго Овсянниковой.