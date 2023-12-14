Ксения Собчак сообщила о планах на 2024 год : худеть и верить в чудеса

Ксения Собчак появилась на презентации волшебного шоу в ресторане в Хамовниках. Пришла она без Константина Богомолова, но в принципе это было ожидаемо, поскольку вечеринка проходит в формате некоего девичника, устроенного подругой-блогером Марго Овсянниковой.
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