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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Товарищеский матч (U21). Россия против Сербии

Сборная России U21 встречается со сверстниками из Сербии в товарищеском матче. Игра пройдет на стадионе Спортцентра Футбольного союза Сербии в городе Стара-Пазова.

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