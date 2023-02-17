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Подполковник Виктор Фурсов из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Подполковник Виктор Фурсов из Новосибирской области погиб в зоне СВО

Военного посмертно наградили орденом Мужества. Односельчане рассказали, каким человеком он был.Житель Новосибирской области, подполковник Виктор Фурсов погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации, сообщает администрация Здвинского района.

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