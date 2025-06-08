В 1-м квартале 2025 г. реальные доходы населения ФРГ выросли в годовом выражении на 1,2%

Управление статистики ФРГ Destatis сообщило, что за 1-й квартал 2025 года средний размер номинальной зарплаты в этой стране мира вырос на 3,6% относительно 1 -го квартала 2024 года и это самый незначительный подъём зарплат с 2022 года.