⚡️ Остановлено на неопределенный срок движение автобусов по маршруту №82 в Горловке Сделано это из-за оперативной обстановки в городе, сообщил мэр Приходько.
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⚡️ Остановлено на неопределенный срок движение автобусов по маршруту №82 в Горловке Сделано это из-за оперативной обстановки в городе, сообщил мэр Приходько.
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