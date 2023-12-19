Крымчане стали чаще решаться на второго ребенка

В Крыму в последнее время четко прослеживается тенденция к увеличению числа повторных родов. Об этом рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии республиканского Минздрава, главный врач симферопольского роддома №1 Дмитрий Беглицэ.