Крымчане стали чаще решаться на второго ребенка

В Крыму в последнее время четко прослеживается тенденция к увеличению числа повторных родов. Об этом рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии республиканского Минздрава, главный врач симферопольского роддома №1 Дмитрий Беглицэ.
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