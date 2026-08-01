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Все о Музыке

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Новости Хард- Рока этой недели

Новости Хард- Рока этой недели

  Уже закончился июль?! Впереди еще несколько крупных фестивалей - не в последнюю очередь Louder Than Life и Aftershock в США, а на следующей неделе в Великобритании состоится Bloodstock - но кажется, что конец лета быстро приближается.

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