За крепкими объятиями и поцелуями с европейскими лидерами телекамеры следят особенно пристально. Зеленский всеми силами пытается доказать миру, что Украина - по-прежнему номер один для Старого света.
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