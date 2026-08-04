В НАС объяснили резкий рост обращений российских владельцев китайских машин в автосервисы

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По последним данным, число обращений владельцев китайских машин в автосервисы выросло на 51 процент. В чем причина резкого роста показателя, «Авторадио» объяснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.