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В НАС объяснили резкий рост обращений российских владельцев китайских машин в автосервисы

В НАС объяснили резкий рост обращений российских владельцев китайских машин в автосервисы

По последним данным, число обращений владельцев китайских машин в автосервисы выросло на 51 процент. В чем причина резкого роста показателя, «Авторадио» объяснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

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