Политика как он...
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Политика как она есть

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Умер бывший председатель Европарламента Хенш

Умер бывший председатель Европарламента Хенш

На 88-м году жизни скончался экс-глава Европейского парламента Клаус Хенш. «Мы скорбим о потере защитника Европы, который вступил в должность во время глубоких перемен на нашем континенте», — написала действующий председатель ЕП Роберта Метсола в соцсети Х.

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