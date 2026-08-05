Умер бывший председатель Европарламента Хенш

На 88-м году жизни скончался экс-глава Европейского парламента Клаус Хенш. «Мы скорбим о потере защитника Европы, который вступил в должность во время глубоких перемен на нашем континенте», — написала действующий председатель ЕП Роберта Метсола в соцсети Х.
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