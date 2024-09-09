Icequeen42: секреты криотерапии

Я впервые узнала о криотерапии 6 лет назад. Это лечение холодом, которое дает полную перезагрузку организму, восстанавливает работу опорно-двигательного аппарата, иммунной, эндокринной, нервной, лимфатической, пищеварительной, репродуктивной систем.
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