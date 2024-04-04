За 2023 год суды Крыма вынесли 500 решений о выдворении иностранных граждан

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, в 2023 году проведено более 200 проверок, где выявили более 12 тысяч нарушений миграционного законодательства, и было принято 22 решения о депортации иностранных граждан с территории России.
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