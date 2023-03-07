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В Британии трансвестит рассказал школьникам о 73 гендерах и выгнал с урока несогласного ученика

В Британии трансвестит рассказал школьникам о 73 гендерах и выгнал с урока несогласного ученика

В Британии трансвестит провёл урок полового воспитания для 11-летних детей В школе имени Елизаветы II на британском острове Мэн произошёл большой скандал после того, как провести урок полового воспитания для 11-летних детей пригласили трансвестита.

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