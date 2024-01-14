Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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  • spss
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  • Betahon
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США пытаются взять Россию в осаду с западного направления, используя НАТО

США пытаются взять Россию в осаду с западного направления, используя НАТО

США постепенно формируют к западу от России сплошной враждебный периметр, протяженностью в тысячи километров от Норвегии до Турции.

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Комментарии
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Betahon
Хотелось бы спросить заокеанских дебилов: сколько еще раз они будут безуспешно &quot;пытаться взять Россию в осаду с западного направления&quot;. Эти попытки происходит раз в столетие и заканчиваются парадами России в центре столиц адептов американской демократии и правопорядка! Похоже, пришло время провести парад Победы и в Вашингтоне! Да,...англия не в счет: что взять с ПОСЕЙДОНутого острова под водой?!...
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18 час.
spss
да!.....были люди  в наше время......а теперь......
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17 час.

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