США постепенно формируют к западу от России сплошной враждебный периметр, протяженностью в тысячи километров от Норвегии до Турции.
США пытаются взять Россию в осаду с западного направления, используя НАТО
Комментарии
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Betahon
Хотелось бы спросить заокеанских дебилов: сколько еще раз они будут безуспешно "пытаться взять Россию в осаду с западного направления". Эти попытки происходит раз в столетие и заканчиваются парадами России в центре столиц адептов американской демократии и правопорядка! Похоже, пришло время провести парад Победы и в Вашингтоне! Да,...англия не в счет: что взять с ПОСЕЙДОНутого острова под водой?!...
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18 час.
spss
да!.....были люди в наше время......а теперь......
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17 час.
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