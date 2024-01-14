Betahon

Хотелось бы спросить заокеанских дебилов: сколько еще раз они будут безуспешно "пытаться взять Россию в осаду с западного направления". Эти попытки происходит раз в столетие и заканчиваются парадами России в центре столиц адептов американской демократии и правопорядка! Похоже, пришло время провести парад Победы и в Вашингтоне! Да,...англия не в счет: что взять с ПОСЕЙДОНутого острова под водой?!...