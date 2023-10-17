Приезжий лудоман дважды продал знакомым одну Bentley и спустил 37 млн рублей в казино Сочи

В ближайшее время любителю азартных игр вынесут приговор. На время следствия он заключён под стражу.На скамье подсудимых по делу о мошенничестве в особо крупном размере оказался 42-летний житель Железногорска.
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