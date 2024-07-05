Похолодание и проливные дожди: новый прогноз погоды дали синоптики на неделю с 1 июля Юлия ЧелкановаСиноптики считают, что в ближайшую неделю стоит быть готовыми к существенным изменениям в погодных условиях.
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