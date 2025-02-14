Как украинский олигарх Александр Герега зарабатывал в России и финансировал ВСУ Ирина ВальковаРоссийские власти продолжают выявлять и пресекать финансовые каналы, подпитывающие украинские вооружённые формирования.
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