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Вышла новейшая Google Camera для доступных Android-смартфонов

Вышла новейшая Google Camera для доступных Android-смартфонов

Существует множество портов оригинальной Google Камера (GCam) для смартфонов разных брендов. Однако приложение может не работать на недорогих устройствах, для которых создано приложение GCam Go.

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