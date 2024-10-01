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Царьград

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Мужчина с ножом убил трех и ранил 15 человек в супермаркете Шанхая

Мужчина с ножом убил трех и ранил 15 человек в супермаркете Шанхая

Мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета в Шанхае, пишет китайское издание Xinhua.В Шанхае вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета, три человека погибли, ещё 15 получили ранения.

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