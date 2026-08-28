Украина: Эвакуация продолжалась, а автомагистраль Киев-Чоп (М-06) была закрыта от 15 до 32 км в Бучанском районе Киевской области с позднего вечера 28 августа после того, как удар российского беспилотника разрушил большой склад боеприпасов в Миле.