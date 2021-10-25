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«Нужна техника для эксплуатации и при минус 60 по Цельсию»: В США подбирают замену БТР Stryker для операций в арктическом регионе

«Нужна техника для эксплуатации и при минус 60 по Цельсию»: В США подбирают замену БТР Stryker для операций в арктическом регионе

В Пентагоне изучают возможности по созданию новой техники для военнослужащих. Одним из основных направлений исследовательской деятельности в данном случае является концепция создания военной техники нового поколения для арктического региона.

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