«Нужна техника для эксплуатации и при минус 60 по Цельсию»: В США подбирают замену БТР Stryker для операций в арктическом регионе

В Пентагоне изучают возможности по созданию новой техники для военнослужащих. Одним из основных направлений исследовательской деятельности в данном случае является концепция создания военной техники нового поколения для арктического региона.
В Пентагоне изучают возможности по созданию новой техники для военнослужащих. Одним из основных направлений исследовательской деятельности в данном случае является концепция создания военной техники нового поколения для арктического региона.
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