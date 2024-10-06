В Мурманской области выпал снег, на дорогах надо быть внимательнее

В Костомукше напоминают землякам о необходимости подготовки зимней резины В сообществе «Автобеседка Костомукша» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация Алексея Корнеева, который снял на камеру телефона заснеженную дорогу в соседнем регионе: «Апатиты сегодня, готовим резину», — предупреждает автор видеоролика Видео красноречиво передает обстановку на дороге, засыпанную снегом.