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Водила

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Почему привычка держать сцепление в пробке убивает его за 40 тысяч километров

Почему привычка держать сцепление в пробке убивает его за 40 тысяч километров

Когда я впервые сел за руль автомобиля с механической коробкой передач, инструктор сразу обратил внимание на мою левую ногу.

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